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Germencik'te incir hırsızlarına suçüstü

Aydın’ın Germencik ilçesinde bir bahçeden incir çalan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir bahçeden incir çalan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.



Olay Aydın'ın Germencik ilçesinde Himmet Ç.'ye ait incir bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil ile Himmet Ç.'ye ait bahçeye gelerek incir topladıkları tespit edilen 3 şüpheli Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Arabanın bagajında jandarma tarafından ele geçirilen 2 kasa incir sahibine teslime edildi.


Olayla ilgili H.Ö.(34), V.T.(26) ve L.H.(30) isimli şüpheliler gözaltına alınırken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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