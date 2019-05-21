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Germencik'te işten çıkarılan personel, Başkan Öndeş'in iddialarına cevap verdi

Germencik Belediyesinde görevlerine son verilen işçiler, kendilerini ‘bankamatik memuru’ olarak nitelendiren Başkan Fuat Öndeş’e avukatları aracılığıyla cevap verdi.

Germencik Belediyesinde görevlerine son verilen işçiler, kendilerini ‘bankamatik memuru' olarak nitelendiren Başkan Fuat Öndeş'e avukatları aracılığıyla cevap verdi.


İşçilerin avukatlığını üstlenen Av. Mehmet Akif Ünlüoğlu ve Av. Ramazan Aker, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'in dün yaptığı açıklamaya cevap verdi. Av. Mehmet Akif Ünlüoğlu ve Av. Ramazan Aker; “İşlerine son verilen belediye çalışanlarının hiçbir haklı gerekçe olmamasına rağmen siyasi saiklerle işten çıkarıldığını, iddiaların asılsız olduğunu, hatta belediye çalışanları işten çıkartılmadan önce istifaya zorlamak adına mobbinge maruz bırakıldıklarını, bu konunun yargıya taşındığını, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'in bu asılsız haberlerle yargı sürecine etki etmeye çalıştığını dair tespitlerimiz var. Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'in şehidin yakınlarıyla görüştükleri iddiasıyla işten çıkartılan şehidin amcasının kızıyla küs olduklarına dair yaptığı açıklama hem şehidimize saygısızlık hem de nezaket kurallarını aşan talihsiz bir açıklamadır” dediler.



Av. M. Akif Ünlüoğlu ve Av. Ramazan Aker, Belediye Başkanı Fuat Öndeş tarafından işlerinden çıkarılan belediye çalışanlarının bankamatik memuru olarak tarif edilmesi görev yaptıkları süreler içerisinde görevlerini eksiksiz bir şekilde yapan ve pek çoğu yıllarını Germencik Belediyesi'ne hizmet etmekle geçiren müvekkillerini mağdur ettiğini ve bu konunun takipçisi olacağını ifade ettiler.

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