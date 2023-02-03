Germencik'te jandarma ekiplerinden narkotik operasyonu: 1 gözaltı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasaklı madde bulunduran şahıslara yönelik çalışmalarını aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından Moralı Mahallesi'nde İ.E. isimli şahısın bağ evine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda; 7 adet hint keneviri,1 adet ruhsatsız tabanca, 21 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Ev sahibi şahıs ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.