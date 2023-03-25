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Germencik'te kablo hırsızlarını jandarma yakaladı

Aydın’ın Germencik ilçesinde 500 metre uzunluğundaki elektrik kabloları çalan hırsızlar, jandarmanın takibinden kaçamadı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde 500 metre uzunluğundaki elektrik kabloları çalan hırsızlar, jandarmanın takibinden kaçamadı.



Olay, Turanlı Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kamu kurumuna ait güneş paneli santralinden yaklaşık 500 metre uzunluğunda 6 mm çapında elektrik kabloları çalındı. Durumun fark edilmesi üzerine jandarma ekiplerine haber verildi. Jandarma Suç Araştırma Timi ve asayiş ekipleri tarafından olay yeri ve çevresinde geniş çaplı araştırma başlatıldı. Yapılan kamera ve tanık araştırması sonucu hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 2 şüpheli yapılan operasyonlarla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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