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Germencik'te kaçak kazı operasyonu: 6 gözaltı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Germencik ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği kaçak kazı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Germencik ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği kaçak kazı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.


Aydın İl Jandarma Komutanlığınca emniyet ve asayiş ile genel güvenliğin sağlanmasının yanı sıra kültürel ve tarihi varlıkların korunmasına yönelik önleyici kolluk uygulamalarına aralıksız devam ediliyor. Bu kapsamda jandarma asayiş timlerince, Germencik ilçesi Çarıklar mMhallesinde meydana gelen kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet suçuna karıştıkları tespit edilen A.K., Y.E.Ö., O.K., M.K., O.S. ve A.K yakalanarak gözaltına alındı. Jnadarmadaki işlemlerinin tamamlanan 6 şüpheli, sevk edildikleri adli mercilerce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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