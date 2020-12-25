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Germencik'te kaybolan Gençoğlu her yerde aranıyor

Aydın’ın Germencik ilçesinde kaybolan Hakkı Gençoğlu (33) için ekipler arama çalışması başlattı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde kaybolan Hakkı Gençoğlu (33) için ekipler arama çalışması başlattı.


Edinilen bilgiye göre, Alangüllü Mahallesi'nde yaşayan Hakkı Gençoğlu 3 gün önce ot toplamak için evden çıktı. Evine geri dönmeyen Gençoğlu'nun yakınları gencin sağlık durumundan şüphe ederek kendi imkanları ile gidebileceği yerlerde arama yaptı. Aramalarına rağmen Gençoğlu'na ulaşamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbar üzerine Gençoğlu'nun kaybolduğu bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler 2 gündür Gençoğlu'nu bulmak için arama çalışmalarını sürdürüyor.


Kaybolduğu gün üzerinde siyah kapüşonlu kazak, açık mavi yırtık pantolon ve siyah spor ayakkabı olduğu öğrenilirken, Gençoğlu'nu gören yada yerini bilen vatandaşların jandarma ekiplerine bilgi vermesi istendi.

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