Germencik'te ‘Kiralık Sahne' oyununa büyük ilgi

Aydınlılar tarafından Finitolar grubu olarak bilinen ve Erkan Karaaslan ile Tuğçe Karabayır tarafından sahnelenen yeni oyun “Kiralık Sahne” Germencik'te büyük ilgi gördü. Finitolar Germencik'te daha evvel gösterime sunulan “Ruh Öküzüm” ve “Ruh Öküzüm Bebek” oyunlarının ardından 3'üncü defa sahne alarak “Kiralık Sahne” oyunu ile izleyiciyi kahkahaya boğdular. Tek perdede sahnelenen oyunu MHP Germencik Kadın Kolları Başkanı Serpil Çetinkol ve yönetimi, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hicran Tütüncü ve yönetiminin yanı sıra Germencik Belediye Başkan Yardımcısı Adem Toy ve çok sayıda Germencikli izledi.

Oyunun ardından Erkan Karadeniz, izleyicilere katılımlarından dolayı teşekkür ederken her oyun sonrasında gelenek haline getirdikleri izleyici ile öz çekim geleneğini bu oyunda da bozmadılar.