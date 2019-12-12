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Germencik'te konser coşkusu

Germencik Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen Atölye 7 Sanat Müzik Topluluğu halk konserine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Germencik Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen Atölye 7 Sanat Müzik Topluluğu halk konserine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


Çeşitli meslek gruplarından müzisyenlerin oluşturduğu Germencik'te faaliyet gösteren Atölye 7 Sanat Müzik Topluluğu'nun Türk Müziğine damga vurmuş ünlü grupların en seçkin eserlerini seslendirdiği konser büyük beğeni topladı. Şef Yasin Alper Yeler yönetiminde gerçekleşen konser Germencik Belediyesi Konferans Salonunu tıklım tıklım dolduran vatandaşlara müzik dolu keyifli bir akşam yaşattı.


Atölye 7 Sanat Müzik Topluluğu konserine katılan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş sanata ve sanatçıya desteklerinin tam olduğunu ifade etti. Öndeş “Atöyle 7 Sanat Merkezi Müzik topluluğu kıymetli hocamız bizlere Yasin Alper Yeler yönetiminde güzel bir akşam yaşattı. Başta Sayın Yeler olmak üzere müzik topluluğunun kıymetli üyeleri ve konsere teşrif eden herkese teşekkür ederim. Germencik Belediyesi olarak sanata ve sanatçıya desteğimiz sonsuzdur” dedi.

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