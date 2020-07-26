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Germencik'te korona virüs denetimi

Aydın’ın Germencik ilçesinde Korona virüs tedbirleri kapsamında iş yerleri denetlendi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde Korona virüs tedbirleri kapsamında iş yerleri denetlendi.


Tüm dünyayı tehdit eden ve Türkiye'de de görüldüğü günden bu yana 5 bin kişinin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan korona virüs hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında Aydın'da da denetimler sürüyor. 8 ekipten oluşan 22 personel ile gerçekleştirilen denetimler kapsamında Germencik ilçesinde 68 berber-kuaför, 2 ticari taksi durağı, 2 taksi, 13 minibüs, 1 pazaryeri, 31 kahvehane-çay ocağı, 67 lokanta-restoran, 1 spor merkezi, 2 konaklama tesisi, 4 çay bahçesi, 2 dernek lokali, 2 nikah-düğün salonu, 2 internet kafe, 42 açık alan olmak üzere 239 işletme denetlendi.

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