Germencik'te Korona virüs denetimi

Aydın'ın Germencik ilçesinde Korona virüs ile mücadele kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 7 binin üzerinde kişinin hayatına mal olan Korona virüs (Covid-19) hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Ülkemizde Korona virüs ile mücadele kapsamında sık sık denetimler gerçekleştiriliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında ülke genelinde geniş kapsamlı Korona virüs denetimi gerçekleştirildi. Aydın'ın Germencik ilçesinde de Germencik Kaymakamı Ayhan Işık sahaya inerek ekiplerle birlikte denetime katıldı. İlçedeki iş yerlerini ziyaret eden Kaymakam Işık ve beraberindeki ekip vatandaşları Korona virüs ile mücadele kapsamında en önemli 3 altın kural olan maske, mesafe ve hijyen kurallarını hatırlatarak uyarılarda bulundu.