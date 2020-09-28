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Germencik'te Korona virüs denetimleri sürüyor

Aydın’ın Germencik ilçesinde Korona virüs denetimi gerçekleştirildi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde Korona virüs denetimi gerçekleştirildi.


Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs insan sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Ülkemizde yaklaşık 8 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüse karşı denetimler sürüyor. Germencik ilçe genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, 1 pazar yeri, 43 pazarcı esnafı, 91 vatandaş, 2 halı saha, 2 internet kafe, 1 elektronik oyun salonu, 2 bilardo salonu olmak üzere toplamda 142 işletme ve umuma açık yer 3 ekipten oluşan 12 personel ile denetlendi. Denetlemeler kapsamında ilgililere gerekli uyarılarda bulunularak, uyarılara rağmen tedbirlere uymayan kişiler hakkında yasal işlemler gerçekleştirildi.

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