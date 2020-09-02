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Germencik'te Kovid-19 denetimleri devam ediyor

Aydın’ın Germencik ilçesinde Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında denetimler devam ediyor.

Aydın'ın Germencik ilçesinde Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında denetimler devam ediyor.


Korona virüs tedbirleri kapsamında Germencik'te 175 işletme denetimden geçti. Yapılan denetimler kapsamında 66 Berber-Kuaför, 2 Ticari Taksi-Minibüs Durağı, 6 Taksi, 10 minibüs, 30 Kahvehane-Çay ocağı, 50 Lokanta/Restoran, 1 Spor Merkezi, 1 Konaklama Tesisi, 3 Çay Bahçesi, 2 Dernek Lokali, 2 Nikah/Düğün Salonu, 2 İnternet kafe, olmak üzere toplam 175 işletme-umuma açık yer 6 ekipten oluşan 18 personel ile denetlendi. Denetimlerde eksikleri olan işletmelere gerekli uyarılarda bulunularak, yasal işlemler gerçekleştirildi.

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