Germencik'te Kültür, Sanat ve Spor Merkezi yoğun ilgi görüyor

Ücretsiz sunulan hizmetlerden yararlanan vatandaşlar Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'e teşekkür etti.

Germencik'te 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde yoğun bir katılımla hizmete açılan Germencik Belediyesi Kültür Sanat ve Spor Merkezine gelen kadın ve çocuklara, uzman danışmalar aracılığıyla çeşitli etkinlikler sunuluyor. Kadın spor kursu, step aerobik, jimnastik, pilates, zumba, meditasyon, sportif, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle kadın ve çocukların eğlenceli vakit geçirmeleri sağlanıyor. Merkezlere, 7'den 70'e tüm vatandaşlar ilgi gösteriyor. Spor yapan kadınlar bir yandan da sosyalleşme fırsatı yakalıyor.

Belediye Başkanı Fuat Öndeş, spor faaliyetlerine gösterilen ilgiden mutlu olduğunu söyledi. Merkezin kısa sürede gözde konuma geldiğini ifade eden Başkan Öndeş, “Kültür Sanat ve Spor Merkezimiz açıldığı günden bu yana vatandaşlarımızın uğrak noktası oldu. Gösterilen ilginin yoğunluğu bizleri ayrıca mutlu ediyor. İlçemize kazandırdığımız yatırımların, doğrudan insanımıza dokunduğunu görmekten memnunum" dedi.

Çocukların spor yapma alışkanlığı kazanarak zihinsel ve bedensel gelişimlerine de katkı sağladıklarını aktaran Başkan Öndeş, miniklerin sağlıklı yaşama adım atmalarına da imkan tanıdıklarını söyledi. Okul öncesi yaş grubunda bulunan çocukların, sosyal hayata adapte olması konusunda da çalışma yaptıklarını ifade eden Başkan Öndeş, “Jimnastik, çocukların bedensel ve zihinsel gelişime katkısı, duruş bozukluklarının düzelmesi, sosyal faydaları ve bireylerin kendilerine güven kazanması gibi özellikleriyle de çocuklar tarafından benimseniyor. Sportif oyunlar ile sosyalleşmelerini sağlıyoruz. Derslerimiz oldukça eğlenceli geçiyor. Çocuklarımız, sporla büyüyor. Hizmetlerimizden faydalanmak isteyen tüm Germencikli kadın ve çocuklarımızı merkezlerimize bekliyoruz” diye konuştu.

Öte yandan hizmetlerden yaralanmak isteyenlerin, Germencik Belediyesi Kültür Sanat ve Spor Merkezlerine gelerek form doldurmaları ardından kendilerine uygun gün ve zamanı seçerek etkinliklerden faydalanabilecekleri belirtildi.