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Germencik'te mezarlıklarda bayram temizliği

Germencik Belediyesi Temizlik işleri Müdürlüğü, belediyenin sorumluluk sahası içerisinde bulunan tüm mezarlıkların bakım ve onarımını gerçekleştirerek, mezarlık içerisinde çevre düzenliği ve temizlik çalışmaları sürüyor.


Germencik Belediyesi Başkan Yardımcısı Aydın Bircan'ın talimatıyla ilçe genelindeki tüm mezarlıklarda bakım ve onarım seferberliği başlatıldı. Germencik ilçe Mezarlığı'ndan başlatılan bakım ve onarım çalışmaları kapsamında toplam 44 adet mezarlıkta elden geçirilmeye başladı. Mezarlıkların genel temizliği ile başlanılan çalışmalara otların biçilmesi, ağaçların budanması, boya badana yapılarak mezarlıkların temizleme ve çevre düzenleme çalışmalarını gerçekleştiriliyor.



Vatandaşların mezarlık ziyaretlerini sağlıklı ve rahat bir ortamda gerçekleştirebilmesi için çalışmalarını rutin bir şekilde devam ettiklerini ifade eden Germencik Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Bircan,


"Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla halkımızın mezarlık ziyaretlerini daha temiz ve daha ferah bir ortamda gerçekleştirmeleri için temizlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bayram öncesi mezarlık alanlarını daha temiz ve düzenli halde genel temizliği ile başlanılan çalışmalara otların biçilmesi, ağaçların budanması, boya badana yapılarak mezarlıkları temizleme ve çevre düzenleme olarak tamamı titiz bir çalışmayla temizlenip bakımları yapılıyor" dedi.

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