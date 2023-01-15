Germencik'te muhtarlara afet destek eğitimi

Aydın'ın Germencik ilçesinde muhtarlara AFAD İl Müdürlüğü tarafından afet destek eğitimi verildi.

Aydın'da 17 ilçede 310 muhtar 'Muhtarlar Destek AFAD Gönüllüsü Oluyor' projesi çerçevesinde alacakları eğitimler ile afetlere karşı bilinçlendiriliyor. Eğitimler çerçevesinde Germencik'te Aydın AFAD İl Müdürlüğü eğitim uzmanlarınca daire amirleri ve muhtarlara destek afet eğitimi verildi.

Eğitimde yangınlara müdahale, afet sırasında alınacak tedbirlerin yanı sıra çadır kurma eğitimi uygulamalı olarak gösterildi. Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç, farkındalık oluşturmak adına programı yakından takip etti.

E-devlet üzerinden AFAD Gönüllülük hizmetine başvurup çevrimiçi eğitimlerini tamamlayarak Temel AFAD Gönüllüsü olan mahalle ve köy muhtarlarına AFAD Aydın İl Müdürlüğü bünyesinde Destek AFAD Gönüllüsü eğitimleri verilecek. 17 İlçede 310 muhtarın dahil olacağı programda muhtarlar; arama ve kurtarma, insani yardım ve psikososyal destek, yangın ve çadır kurma eğitimleri alacak. Eğitimlerin açılış toplantısında muhtarlar ile bir araya gelen AFAD Aydın İl Müdürü Ramazan Harman katılım gösteren muhtarlara teşekkür ederek, Ocak ayı boyunca sürecek eğitimlerle proje tamamlanacağını belirtti.