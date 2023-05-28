Germencik'te sağanak yağış ve dolu etkili oldu

Aydın'ın Germencik ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bir araç dereye sürüklendi, dolu yağışı nedeniyle bazı ürünler zarar gördü.

Meteorolojinin sağanak yağış uyarısının ardından Aydın'ın Germencik ilçesinde yerel yağışlar etkili oldu. Özellikle Meşeli Mahallesi'nde etkili olan dolu ve sağanak yağışı bahçelerdeki ekili ürünlere zarar verdi. Yağış sonrası oluşan sel bir aracı dereye sürüklerken, dereye düşen araç yarıya kadar çamura saplandı. Bölgede ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.