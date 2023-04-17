Germencik'te sahur buluşması

Germencik İlçe Müftülüğü'ne bağlı Yeni Mahalle Bilal-i Habeş Cami Müezzin Kayyımı Ramazan Zağlı, gençleri ve mahalle sakinlerini Ramazan ayının manevi ikliminde sahurda buluşturdu.

Germencik İlçe Müftüsü Coşkun, "Gecenin bu vaktinde başka bir güç bu vakitte bu coşkuyla bizleri bir araya getiremezdi, genç müminleri ancak Allah rızası ve ibadet aşkı bir araya getirebilirdi. Burada olmamız bizlere Ramazan ayının bereketini, bir araya gelişin önemini ve iyilik iklimine adım atmamızın heyecanını yaşatıyor" diye konuşarak sahur programında emeği geçen hayırsever vatandaşlara teşekkür etti.

Yeni Mahalle'de gelenekselleşen sahur buluşmasına Germencik İlçe Müftüsü Selman Coşkun, gençler ve cami cemaati katıldı.