İhlas Haber Ajansı

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Germencik'te samanlık yangını

Aydın’ın Germencik ilçesinde çıkan yangında 200 paket saman ve yonca kullanılmaz hale geldi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan yangında 200 paket saman ve yonca kullanılmaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Alangüllü Mahallesi'nde Ahmet E.'ye ait samanların istiflendiği alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi Germencik İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında 50 paket yonca ile 150 paket saman kullanılmaz hale geldi.


Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

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