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Germencik'te silah kaçakçılığı operasyonu

Aydın’ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından silah kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 5 şahıs yakalandıAydın İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik çalışma başlatıldı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından silah kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 5 şahıs yakalandı


Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik çalışma başlatıldı. Germencik ilçesinde 5 şahsa yönelik eş zamanlı olarak yapılan operasyonda şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 2 adet av tüfeği, 2 adet kuru sıkı tabanca, 50 tabanca mermisi, 5 adet cep telefonu, 2 adet terör örgütünü simgeleyen bez ele geçirildi. Şahısların adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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