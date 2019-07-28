Germencik'te silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 7 Eylül Mahallesi'nde iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu G.B.(33) ile E.B. (31), evden aldıkları pompalı tüfekle kavga ettikleri N.A. (32), E.A. (52) ve K.Ç'yi (28) ateş açarak yaraladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan 3 kişi ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kaçan şüphelileri yakalamak için polis çalışma başlattı.