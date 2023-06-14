İhlas Haber Ajansı

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Germencik'te tarihi eser operasyonu

Aydın’ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda içerisinde bronz sikke ve altın objeler ele geçirildi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda içerisinde bronz sikke ve altın objeler ele geçirildi.



Aydın İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bozköy Mahallesi'nde elinde bulunan tarihi eserleri satmak isteyen bir şüpheli şahsın ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 54 adet bronz sikke, 2 Adet altın bilezik, 3 adet altın yüzük, 13 adet çeşitli ebatlarda obje, 1 adet metal arama detektörü ele geçirildi. Tarihi eser değeri olduğu değerlendirilen malzemeler incelenmek üzere Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

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