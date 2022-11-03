İhlas Haber Ajansı

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Germencik'te terör propagandası yapan şahıs yakalandı

Aydın’ın Germencik ilçesinde silahlı terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 1 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde silahlı terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 1 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.



Aydın İl Jandarma Komutanlığı terör suçlarının işlenmesine engel olmak, bu suçları işleyen terör örgütleri ve mensuplarıyla, bunlara yardım ve destek sağlayan, ilişki içinde bulunan veya terör suçu niteliğindeki suçlara karışan kişi ya da grupları tespit etmek amacıyla yürütülen çalışmalara devam ediyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri Reisköy Mahallesi'nde PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan aranan V.K. isimli yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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