Germencik'te trafik kazası: 1 ölü

Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Aydın-İzmir karayolu Kızılcapınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.C.'nin kullandığı 09 EB 471 plakalı otomobil ile İ.Ç. idaresindeki motosiklet, çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Motosiklette yolcu konumunda bulunan İsmet Şahin (77) kaldırıldığı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.