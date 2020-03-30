Germencik'te tüm mahalleler dezenfekte ediliyor

Virüs sebebiyle dünyada ve ülkemizde vaka sayılarının ve ölümlerin günden güne arttığı kritik süreçte Germencik Belediyesi ekipleri bir çalışmaya daha imza attı. Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'in talimatıyla ilçede yer alan tüm mahallelerde ilaçlama çalışması yapılmaya başlandı. Mahalle muhtarları ve gönüllü vatandaşların da destek verdiği ilaçlama öncesi açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Öndeş kritik süreçle ilgili bilgiler vererek durumun ve yapılacak çalışmanın önemine değindi.

Germencik Belediyesi'nin Korona virüs salgınına yönelik başlatılan eylem planının başarıyla uygulandığını ifade eden Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş son olarak başlatılan mahalle ilaçlamalarına değindi. Öndeş “Korona virüs sebebiyle belediye olarak ilk günden bugüne tam bir teyakkuz halinde ve titizlikle çalışıyoruz. Halk sağlığı her şeyden önce gelir diyerek tüm enerjimizle bu salgını önlemeye yönelik faaliyetlere yoğunlaştık. Umuma açık mahiyette olan tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızda dezenfektan ve kolonya dağıtımları, okul, cami ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın dezenfektasyonu, maske ve eldiven dağıtımları, pazarlarımızda sıkı denetimler, sokakların ilaçlı suyla yıkanması, anons ve duyurular gibi bir dizi eylem planını uygulamaya koyduk. Bugün itibariyle tedbirlerimizi biraz daha arttırarak ilçemizde bulunan tüm mahallelerimizde ilaçlama çalışması başlattık. Sorumlu ve sosyal belediyecilik ilkesiyle halkımızın yanındayız. Bütün gönüllü vatandaşlarımızdan, muhtarlarımızdan ve köylülerimizden bize canıyla malıyla destek olan herkesten Allah razı olsun, çok teşekkür ederim. Ayrıca bu vesile ile Korona virüs sebebiyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, tüm hastalarımıza acil şifalar dilerim. Bu süreçte canla başla mücadele eden, fedakar sağlıkçılarımız başta olmak üzere millete hizmet için görevlerinin başında olan tüm herkese teşekkürlerimi sunar, sağlıklı günler dilerim” dedi.