Germencik'te vatandaşlar sabah namazında bir araya geliyor

Aydın'ın Germencik ilçesinde sabah namazı buluşmaları sürüyor. Merkez Çarşı Sarıhatun Camii'nde düzenlenen program Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile başlayıp sohbet, dua ile devam etti. İlçe Müftüsü Selman Coşkun hem dünya hayatı hem de ahiret hayatı için müslümanlara fayda sağlayacak olan kardeşlik hukukuna önem verilmesi gerektiğini belirterek başladığı sohbetinde, "Kardeşlik ile ilgili Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: 'Yedi sınıf insan vardır ki Allah Teala, onları hiçbir gölgenin bulunmadığı bir günde, kendi gölgesiyle gölgelendirir. Bu sınıflardan biri de birbirlerini Allah için seven, bir araya gelişleri ve ayrılışları bu muhabbetle gerçekleşen iki kişidir' buyrulur. Böyle kamil müminlerin din kardeşlerine duydukları muhabbetin temel gayesi, Allah'ın rızasına düçar olabilmektir. Din kardeşinin duasından istifade etmek, onunla ülfet ve muhabbet kurmaktaki tek niyet, Allah'a yakın bir kul olabilmektir" dedi.

İlçe Müftüsü Coşkun program sonunda sabah namazı buluşmalarına katılan cemaate ve programın gerçekleşmesinde emeği geçen Cami İmam Hatibi Hasan Yılmaz ile Müezzin Kayyım Volkan Çimen'e teşekkür etti.