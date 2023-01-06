Germencik'te vatandaşlar sabah namazında bir araya geliyor

Aydın'ın Germencik ilçesinde sabah namazı buluşmaları sürüyor. Germencik İlçe Müftülüğü bünyesinde Ortaklar Dörtyol Camii'nde sabah namazı buluşması gerçekleştirildi. Program Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile başlayıp sohbet, zikir ve dua ile devam etti. Germencik İlçe Müftüsü Selman Coşkun, "Sabah namazı günümüzün başlangıcı açısından önemlidir. Bundan ötürü günümüze ibadetle girmemiz bereket, huzur ve verimli vakit geçirmemize vesile olur" ifadelerini kullanarak sohbet gerçekleştirdi.

İlçe Müftüsü Coşkun, programa katılan esnaflara, gençlere ve bu programın gerçekleşmesinde emeği geçen İlçe Vaizi Adem Karaca, Din Hizmetleri Uzmanı Cüneyt Karataş ve Cami İmam Hatibi Asım Çiftçi'ye teşekkür etti.