Germencik'te yaz hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor

İlçenin dört bir yanında uçkunla mücadele çalışması başlatan ve bir süredir larvasit uygulamaları ile ilaçlama yapan ekipler rögarlar, fosseptik çukurları, sulak alanlar, çöp konteynerleri vb. gibi sinek oluşumuna müsait alanlarda rutin olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, bir yandan korona virüs ile mücadele eylem planını başarılı bir şekilde sürdürürken diğer yandan belediyecilik hizmetlerinin de aksamadan ve kesintisiz olarak yapılması için çalışmaları yakından takip ediyor. Bu çerçevede ilaçlama çalışmalarını hızlı ve kesintisiz bir şekilde sürdürmek için 3 yeni ilaçlama aracı makine parkına eklenerek hizmete başladı.

Sıcakların etkisini günden güne arttırmaya başlaması ile oluşması muhtemel sinek gibi uçkunla mücadele kapsamında detaylı bir çalışma yürüten Germencik Belediyesi, araç filosunu takviye etti. Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, 3 yeni ilaçlama aracının makine parkına ilave edilerek hizmete başladığını duyurdu. Hizmet ve yatırımların kesintisiz olarak sürdüğünü ifade eden Belediye Başkanı Öndeş, “Tüm imkanlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. Ekiplerimiz larva oluşumunu önlemek için larvasit uygulamaları ile ilçemizde detaylı bir çalışma gerçekleştiriyor. Diğer yandan araç ve ekipmanımızı güçlendirerek hizmetlerin kesintisiz olarak sürmesi için çalışma yapıyoruz. Bu çerçevede 3 yeni ilaçlama aracımızı filomuza katarak halkımızın hizmetine sunduk. Yatırımlarımız sürüyor, tüm imkanlarımızla halkımızın hizmetindeyiz” dedi.

İlçede detaylı bir temizlik çalışması gerçekleştiren Germencik Belediyesi ekipleri larvasit uygulamalarını da sürdürüyor. Larva oluşumunu önlemek için Germencik'in tüm noktalarında çalışma yapan ekipler ilçede adım atılmadık yer bırakmadı. Özel ekipmanları ile çalışmaları sürdüren ekipler yoğun bir çalışma takvimi ve programı uyguluyor, yeni eklenen araçlarla birlikte tüm mahallelerde uçkunla mücadelesine devam ediyor.