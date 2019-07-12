İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Germencik'te yaz spor okulu öğrencileri sevindirildi

Germencik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen yaz spor okulu öğrencilerine, forma hediye edildi.



Çocukların spora karşı ilgilerinin artması için Germencik Belediyesinin düzenlemiş olduğu yaz okulu etkinliği, çocuklar ve aileleri tarafından büyük ilgi gördü.


Germencik Belediyesi yüzme kursu ile beraber, Futbol, Voleybol, Tenis, Basketbol ve Muay Thai dallarında 6 branşta kurslar sürerken toplamda bin 300 öğrenciye yaz ayı boyunca spor dolu tatil geçirmelerine olanak sunuyor.


Forma dağıtımında dondurma ikramı yapılan öğrenciler müzik eşliğinde eğlenirken aileleri de bu eğlenceye ortak oldu. Etkinliğe katılan Germencik Belediye Başkanı Öndeş; “Çocukların mutlu olması ve onların daha iyi bir geleceğe sahip olmaları için elimizden geleni yapacağız. Onlar güldükçe bizler mutlu olanlardanız” dedi.


Aileler yaz okulunu desteklediklerini ve çocukları için güzel bir çalışma olduğunu belirtirken, Başkan Öndeş'e teşekkürlerini sundular.


Germencik Belediyesinin düzenlemiş olduğu yaz okulu etkinlikleri 30 Ağustos tarihinde sonlanacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.