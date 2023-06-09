Germencik'te zeytinyağı hırsızı yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde zeytinyağı hırsızlığı gerçekleştiren şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Turanlar Mahallesi'nde bir şahsa ait 10 litre zeytinyağı ile aynı mahalleden başka bir şahsa ait ise 150 litre zeytinyağının evlerinden kimliği belirsiz şahıs, şahıslarca çalınması olayı meydana geldi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan detaylı araştırma sonucu hırsızlık olayları ile ilgili bir şüpheli şahıs çalmış olduğu malzemeler ile birlikte yakalandı. Çalınan malzemeler sahiplerine teslim edilirken, olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.