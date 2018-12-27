Germencik'teki Kültür Kafe ‘ye ilgi büyük

Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın , Kent Meydanı projesinin kısa bir sürede tamamlamasının ardından Türk Kültür Evi içerisinde bulunan YADEM ve Kültür Kafenin açılışını gerçekleştirdi. Vatandaşlar ilçe merkezinde rahatça oturup vakit geçireceği bir proje inşa eden Akın'a teşekkür ederken “Gerek Türk Burcu yaşam alanı, gerekse Kent Meydanı Kültür Kafe Başkanımızın bizleri düşünerek planladığı bir proje. Aslında kendisinin Germencik için daha fazlasını yapacağından emindik ancak ilçe belediyelerinin yetkileri kısıtlandığı için eldeki imkânlar doğrultusunda bu projeyi gerçekleştirmesi de bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Daha evvel ilçede böylesine konforlu ve güvenli bir şekilde vakit geçirebileceğimiz çay içip sohbet edebileceğimiz bir yer yoktu” diye konuştu.

Germencikli vatandaşlar, Başkan Ümmet Akın'a Kent Meydanı projesi başta olmak üzere Türk Kültür Evi projesinden dolayı teşekkür ederek, Kültür Kafe'nin eşlerinin, bayanların, çocukların da güvenli ve hoşça vakit geçireceği çay sohbetlerini gerçekleştirdiği uğrak bir yer olduğunu ifade ettiler.