Germencik'teki operasyonda 9 şahıs gözaltına alındı

Aydın'ın Germencik ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında polisin 8 adrese eş zamanlı yaptığı operasyonda 9 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, toplum sağlığını bozmaya teşebbüs eden şahıs ve şahısların yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenirken, B.G., N.G, C.Y., İ.D., G.K., S.T., G.K., N.G. isimli 9 şahıs gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda, 2 adet tabanca ile 2 adet tüfek ve bunlara ait çok sayıda mermi, 1 adet çalıntı motosiklet, uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen bir miktar para, çok sayıda bıçak, cep telefonları ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.