Germencik'ten ilk yardım tırı yola çıktı

7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 10 ildeki depremzedeler için Germencik'te de Germencik Belediyesi tarafından toplanan yardım malzemeleri, bölgeye gönderildi. Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, yardım kampanyasının sürdüğünü söyledi.

Depremin ardından Germencik ilçe merkezindeki ve Ortaklar Mahallesi'ndeki belediyeye ait giyim bankalarına vatandaşlar, eşya, ısıtıcı, battaniye, giyim eşyası, halı, hijyen malzemeleri, çocuk ve hasta bezi gibi insani yardım malzemelerini teslim etti. Belediye ekiplerince hazırlanan 1 tır yardım malzemesi, deprem bölgesine doğru yola çıktı. Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, zor bir süreçten geçildiğini söyledi. Yardım kampanyasına destek olanlara teşekkür eden Öndeş, vatandaşların kentte, bir kez daha birliğin ve beraberliğin önemini gösterdiğini ifade etti.

Yardım kampanyasının devan ettiğini kaydeden Belediye Başkanı Öndeş, “Yüreğimizi parçalayan büyük deprem felaketinin ardından vakit kaybetmeden başlattığımız yardım çağrısına Germencik halkı büyük bir fedakarlıkla cevap vererek kısa sürede ciddi miktarda bir bağışı bizlere teslim ettiler. Bizler de ekiplerimizin yoğun çalışmalarıyla hazırladığımız ilk yardım kamyonumuzu bugün itibariyle yola çıkardık. Halkımıza, araçlarını ve emeklerini seferber ederek fedakarlık gösteren gönüllü vatandaşlarımıza ve mesai arkadaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Yardım kampanyamız devam ediyor, Germencik ve Ortaklar Giyim Bankalarımıza bağışlarınızı teslim edebilirsiniz. Allah hayırlarınızı kabul etsin, vatanımıza ve milletimize zeval vermesin” ifadelerini kullandı.