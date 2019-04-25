GESİFED, Kültür Ve Turizm Bakanı Ersoy'a 'Ege Hikayesi'ni Anlattı

Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GESİFED)'nun Ankara ziyareti sona erdi.

GESİFED Başkanı Aysun Nalbant, Yönetim Kurulu Üyeleri ve üye dernek temsilcileri ile birlikte Ankara ziyaretlerine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesi ile Anıtkabir ile başladı. Anıtkabir ziyareti sonrasında GESİFED Heyeti, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u makamında ziyaret etti.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) üyesi olan GESİFED hakkında Bakan Ersoy'a bilgiler veren Başkan Aysun Nalbant; GESİFED'in Denizli-Muğla-Aydın illerini kapsadığı ve üyelerinin Denizli Genç İşadamları Derneği (DEGİAD), Denizli Sanayiciler ve İşadamları Derneği(DESİAD), Denizli İş ve Meslek Kadınları Derneği(DENSOR), Girişimci Kadınların Desteklenmesi Derneği(GİKAD), Aydın Girişimci Kadınlar Derneği(AGİKAD), Türk Sanayiciler ve İşadamları Derneği(TÜSİAD), Bodrum Sanayiciler ve İşadamları Derneği (BESİAD), Didim Genç İşadamları Derneği (DİGİAD), Aydın Genç İşadamları Derneği (AYGİAD), Söke Genç İş İnsanları Derneği (SÖGİAD) olduğu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a GESİFED tarafından gerçekleştirilecek ‘Ege Hikayesi' adlı projenin sunumu yapıldı. Bakan'a proje hakkında Aysun Nalbant'ın yanı sıra Proje Danışma Kurulu üyesi Yüksek Mimar Kayhan Çakanel ve proje teknik ekibi Oya Demir, Alper Çalapkulu tarafından bilgiler verildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy GESİFED'e teşekkür etti ve projenin bazı noktalarına bakanlık olarak destek verebileceklerini belirtti. GESİFED Başkanı Aysun Nalbant tarafından, Bakan Ersoy'a Atatürk tablosu hediye edildi.