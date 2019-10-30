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Geyre'de alt ve üst yapı çalışmaları tamamlandı

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin bir süredir detaylı ve geniş ölçekli çalışma yürüttüğü Karacasu’ya bağlı Geyre Mahallesi’nde alt yapı ve üst yapı çalışmaları tamamlandı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin bir süredir detaylı ve geniş ölçekli çalışma yürüttüğü Karacasu'ya bağlı Geyre Mahallesi'nde alt yapı ve üst yapı çalışmaları tamamlandı. Mahalle halkının talebi üzerine altyapı çalışması başlatan ve 9 kilometre uzunluğunda kanalizasyon hat yapımı gerçekleştirerek Geyre'yi altyapıyla buluşturan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu üst yapıyı da yeniledi. ASKİ'ye bağlı ekipler mahallenin tüm yol ve sokaklarında parke taşı kaplama çalışması gerçekleştirdi. 20 bin metrekare miktarında parke taşı yapan ekipler çalışmalarını tamamladı.


Vatandaşlar Geyre Mahallesinde kapsamlı bir çalışma gerçekleştiren ve sürekli bilgi alarak faaliyetleri yakından takip eden Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. Konuyla ilgili söz alan vatandaşlar “Hizmetlerden çok memnunuz, kanalizasyon istedik geldi. Yollarımız güzel olsun dedik, yapıldı. Daha birçok hizmet Geyre'mize geliyor ve gelmeye devam edecek. Allah Başkanımızdan razı olsun” dedi.

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