Gezgin arıcılar sorun yaşıyor

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde kışladıktan sonra yola çıkan gezgin arıcılar, Kızılırmak havzası yer alan Osmancık'ta arıları dinlenmeye aldı.

Aydın bölgesi arının kış dinlemesine uygun olduğunu belirten Ordulu gezgin arıcı Yunus Kuran, gezgin arıcıların ilk durağımız Menderes havzası Aydın ve yöresi olduğunu, ikinci durağın Kızılırmak havzası ve son olarak ta Erzurum yöresi yaylalarda son bulduğunu ifade etti.

Yıl boyunca 3 ayrı yerde konakladıklarını belirten Kuran, ”Arıların ilk bakımlarını Aydın'da yaparken ana üretimin de yapıldığı gibi arı bölmeleri yapılır ve biraz da arı güçlendirilir. İkinci etapta arı yıpranmaması için fazla yol yapılmadan Orta Anadolu Kızılırmak havzasında arı güçlendiği gibi dinlenir ve bal yapmaya başlar. Daha sonra asıl arının bal yapması için Erzurum ve yöresinde yaylara çıkılır ve burada asıl bal sağımları yapılır. Biz gezginci arıcılar olarak en büyük sorunumuz ulaşım sorunudur. Nakliyeler çok maliyetli ve bütçemizi zorluyor. Bir kırkayak kamyon ya da tır korse ile Aydın'ın Sultanhisar ilçesinden Çorum'un Osmancık ilçesine kadar ki nakliye 4 bin 500 TL'ye mal oluyor. Arı nerede biz oradayız. Yerleşik bir yaşantımız yok. Bir kırsal alanda konaklama da risk taşıdığı gibi bize ayrıca maliyet yazmaktadır Sigorta yaptırıyoruz ancak maliyetler yüksek olunca sigorta birimlerini ödemede aksaklıklar yaşanıyor. İşleri çevirmek için bankalardan kredi çekiyoruz. Bal üretimi her mevsim olmadığından banka ödeme taksitlerinde aksamalar yaşanınca da icralıklar ile karşılaşıyoruz.” diye konuştu.

Bal fiyatlarında yaşanan istikrarsızlıklardan arıcıların olumsuz etkilendiğini savunan Kuran, gezginci arıcılar olarak nakliye esnasın da zayiatlar yaşandığını ifade ederek, bazı hazarları kendi imkanları ile gidermeye çalışırken kovanlarda ki çatlak ve kırılmalar olması halin de marangozlara tamire götürdüklerini belirtti.