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Gezi teknelerinde maske ve sosyal mesafe denetimi yapıldı

Kuşadası’nda korona virüs salgınına yönelik önlemler şehir genelinde yürütülen çalışmaların yanı sıra denizde de devam ediyor.

Kuşadası'nda korona virüs salgınına yönelik önlemler şehir genelinde yürütülen çalışmaların yanı sıra denizde de devam ediyor.


Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na bağlı ekipler Kuşadası Körfezi'nde salgına karşı yürütülen önlemleri denetliyor. Kuşadası Körfezi'nde tura çıkan gezi teknelerini tek tek kontrol eden sahil güvenlik ekipleri, tatilcileri ve çalışanları tek tek uyararak, hijyen, maske ve mesafe konularında alınan kararlara uymalarını istedi ve bilgilendirmelerde bulundu. Denetleme çalışmalarına tatilcilerin teknelere bindiği Güvercinada bağlantı yolundan başlayan sahil güvenlik ekipleri, ayrıca tekne çalışanlarını kurallarla ilgili de eğitimden geçiriyor.

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