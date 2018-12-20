Gıda sektörü Çin'e yapılan ihracat hedefini yükseltti

Son yıllarda art arda büyüme rekorları kıran, hızla zenginleşen Çin Halk Cumhuriyeti'nde alım gücü yüksek 300 milyonu aşan nüfus, Türk gıda sektörünün radarına girdi.

Ege İhracatçı Birlikleri, Çin'in yıllık 50 milyar dolara ulaşan gıda ithalatından aldığı 144 milyon dolarlık payı 1 milyar dolara çıkarmak için Çin'in en zengin bölgelerinden biri olan 15 milyon nüfuslu Guangdong'a “Gıda Sektörel Ticaret Heyeti” düzenledi.

Ticaret Bakanlığı'nın Koordinasyonu'nda, Ege İhracatçı Birlikleri'nin organize ettiği “Gıda Sektörel Ticaret Heyeti”ne 9 Türk firması ve Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği temsilcileri katılırken, Türk gıda ihracatçıları, Çinli büyük market zincirlerinin aralarında bulunduğu 40 ithalatçı ile ikili iş görüşmeleri yaptı.

Ege İhracatçı Birlikleri, Temmuz ayında Guandong Gıda İthalatçıları Derneği ve Derneğe üye 5 ithalatçı firmanın satın alma yetkililerinden oluşan bir heyeti “VİP Alım Heyeti” kapsamında İzmir'de ağırlamıştı. Bu alım heyeti sonrasında kurulan yakın temas sonucunda, Ege İhracatçı Birlikleri, bu sefer 10-14 Aralık 2018 tarihlerinde Türk gıda ihracatçılarıyla, Çinli gıda ithalatçılarını Çin'de buluşturdu.

Guanco'nun Güney Çin'in 2 bin yıldır politik, ekonomik ve kültürel başkenti konumunda olduğunu belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, Türkiye'nin, kuru meyveler ve zeytinyağı olmak üzere pek çok tarımsal üründe dünyanın en önemli üretici ve ihracatçı ülkesi konumunda olduğunu, Çin'e ihracatı çok sınırlı düzeyde olan sağlıklı ve lezzetli Türk ürünlerinin Çinli tüketicilerle buluşması için ticaret heyeti organizasyonunu bir başlangıç olarak gördüklerini, öncelikli hedef pazarları arasında yer alan Çin ile önümüzdeki dönemde daha yakın iş birliği içinde çalışmak istediklerini kaydetti.

Lüks gıda tüketimi giderek artan Çin'e son 3 yılda ihracatını yüzde 100 arttırarak 72 milyon dolardan 144 milyon dolara çıkardıklarını, Türk gıda sektörü adına düzenledikleri ticaret heyeti organizasyonunun ilk gününde Çinli ve Türk firmalarının birbirini tanımasına imkan veren ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdikleri bilgisini veren Celep, “ikinci gün Guanco Başkonsolosumuz Melih Bora Kerimoğlu ve Ticaret Ataşemiz Sayın Serdar Afşar'ın katılımıyla düzenlenen seminerde Çin pazarı ve gümrükleri hakkında detaylı bilgi alma imkanı bulduk ve seminer sonrasında IFA ve Ege İhracatçı Birlikleri arasında işbirliğine yönelik bir mutabakat zaptı imzaladık. Bu sayede önümüzdeki dönemde IFA ile aramızdaki iş birliğini daha da geliştireceğiz ve Çinli Gıda İthalatçıları ve ülkemiz gıda ihracatçıları arasındaki ticareti arttırmak için yeni çalışmalarımız olacak. Öğleden sonra ise üç süpermarketi ziyaret ettik ve yetkilileri ile görüştük” diye konuştu.

Çin'e gıda ihracatında hedef 1 milyar dolara ulaşmak

Programımızın son gününde Çin pazarında giderek önem kazanan elektronik ticaret platformları hakkında bilgi aldıklarını ve ticaret platformlarının üyeleri ile görüşmeler gerçekleştirmek üzere Guangdong Cross Border E-Commerce Industry Association'u ziyaret ettiklerini anlatan Celep şöyle devam etti: “Bu ziyaretimiz sonrasında da ürünlerimizin Çin pazarına girişi ve tanıtımı ile ilgili reklam ve pazarlama faaliyetlerine dair görüşmeler yapmak üzere Başkonsolosumuz ve Ticaret Ataşemiz ile birlikte çok önemli bir reklam firmasını ziyaret ettik. Çok yoğun geçen programımız sonrasında heyet katılımcılarımız Çin pazarı hakkında detaylı bilgi alma ve farklı kişi ve kurumlarla görüşmeler yapma imkanı buldular. Tüm bu görüşme ve ziyaretlerin sonuçlarının verimli olmasını ve önümüzdeki dönemde ülkemizden Çin'e yapılan gıda ihracatının artmasını temenni ediyoruz. Orta vadede Çin'e 1 milyar dolar gıda ürünleri ihraç etmeyi hedefliyoruz.”

Ticaret Bakanlığı'ndan destek bekliyoruz

Türkiye'den Hong Kong ve Vietnam'a giden ürünlerinde büyük bölümünün Çin'de tüketildiğine işaret eden Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, “Ticaret Bakanlığımız, Çin Ticaret Bakanlığı ile yapacağı ikili görüşmelerle Türk ürünlerinin ihracatı için önünü açacak adımları atabilir. Çin pazarına biz tüm gıda ürünlerimizle girersek, hem aradaki aracıları devre dışı bırakıp ülkemize daha fazla döviz kazandırabiliriz, hem de bu sayede ihracatta ana pazarımız Avrupa pazarında da konumumuz güçlenecek, mallarımızın da fiyatı artacak. 350 bin ton üzümü pazarlarken zorlanmayacağız. 500 bin ton yıllık üzüm satabilecek konuma gelebileceğiz” öngörüsünde bulundu.

Batı hayranlığı var

Çin'de Batı hayranlığı olduğunu, Türk ihracatçılarının doğru adımlar atarak bu durumu fırsata çevirebileceği öngörüsünde bulunan Celep, “Türk ürünlerini hikayesiyle anlatan tanıtımlar yapıp Çinlilerin Türk ürünlerini tüketmeleri yanında Türkiye'yi ziyaret etmelerini de sağlayabiliriz. Gastronomi turizmi turları yapabiliriz. Turizm ile Türk lezzetlerini tarihimizle, birleştirip turizmimizi de geliştirebiliriz. Çin, çok hızlı büyüyebileceğimiz bir Pazar” diyerek sözlerini noktaladı.