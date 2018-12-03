Gıdalarla aramızdaki köprü; Etiket

Aydın Halk Sağlığı Müdürlüğü Obezite Danışma Merkezi tarafından Efeler Belediyesi personeline 'Etiket Okuma Alışkanlığı Eğitimi' verildi.

Efeler Belediyesi ve Aydın Halk Sağlığı Müdürlüğü Obezite Dayanışma Merkezi iş birliği ile belediye personeline gıda paketlerinin üzerindeki etiketleri okuma alışkanlığı kazandırmak için eğitim düzenlendi. Belediye meclis salonunda düzenlenen eğitimde Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Birimi'nden Gıda Mühendisi Bülent Adak etiketler konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Gıda maddelerinin etiketlerinde birçok bilginin bulunduğunu kaydeden Gıda Mühendisi Bülent Adak, "Etiketlerde gıdanın adı, bileşenlerinin listesi, net miktarı, özel muhafaza koşulları, menşe ülke, tavsiye edilen tüketim tarihi veya son tüketim tarihi başta olmak üzere birçok detay bilgi bulunmaktadır. Etiket, satın alma sırasında söz konusu bilgilerin tüketiciye anlaşılır ve pratik bir biçimde besinin üzerinde verilmesini sağlayan ambalaj üzerinde yer alan ve ürünü tanımlayan, değişik biçimde basılabilen çeşitli bilgilerdir. Ürünün kimlik kartı olan etiket, ürün ve tüketici arasında bir köprüdür" dedi.

Bilinçli bir tüketicinin ambalajlı ve etiketli gıda maddelerini satın alması gerektiğini kaydeden Adak, "Gıda ürünlerini satın alırken mutlaka etiketini okumalıyız. Başlıca etikette bulunması gereken bilgileri içermeyen ürünleri satın almamalıyız. Normal görüntüsünü kaybetmiş vakumları bozulmuş ambalajlardan uzak durmalıyız" ifadelerini kullandı.