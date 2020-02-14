Aydın'ın Nazilli İlçesinde 1937 yılında Atatürk tarafından hizmete açılan Sümer Basma Fabrikasına uzun yıllar işçi taşıyan Gıdı Gıdı Treninin baş makinisti Necati Vanlıyız, 88 yaşında hayata gözlerini yumdu. Vanlızyız, sevenlerinin gözyaşları altında toprağa verildi.

Atatürk tarafından 1937 yılında Nazilli'de açılan Sümer Basma Fabrikasında çalışan işçileri taşıyan tarihi gıdı gıdı treninin baş makinisti Necati Vanlıyız vefat etti. Vanlıyız, yaklaşık 5 yıl önce restore edilen trenini kullanmakta ve nostalji turları ile konuklarını gezdirmekteydi. Yaklaşık 20 gün önce yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle Nazilli Devlet Hastanesinde tedavi görmekte olan Vanlıyız, dün akşam hayatını kaybetti. Vanlıyız'ın cenazesi Evranlı Camiinde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Evranlı Mezarlığında defnedildi. Cenazeye Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, CHP Nazilli İlçe Başkanı Serkan Sevim, İYİ Parti Nazilli İlçe Başkanı Durmuş Kural, Vanlızyız'ın ailesi ve yakınları ile birlikte Sümerbank emeklileri katıldı.

Nazilli'de bir dönemin simgesi haline gelen ve 25 yıl önce seferden kaldırılan gıdı gıdı treni 5 yıl önce yeniden restore edilerek nostaljik seferlerine başlamış ve son beş yıldır da Gıdı Gıdı Trenini fabrika kapanmazdan önce son 10 yılda baş makinist olarak Necati Vanlıyız kullanmıştı. Fabrikanın kapanması ile birlikte 25 yıl çürümeye terkedilen Gıdı Gıdı Treni dönemin belediye başkanı Haluk Alıcık'ın öncülüğünde yeniden restore edilerek son 5 yıldır da aktif olarak nostalji seferleri yapmaktaydı. Baş Makinist Necati Vanlıyız'ın da büyük emekleri ile yeniden hayat bulan Atatürk'ün emaneti Gıdı Gıdı Treni Vanlıyız'ın ölümü ile öksüz kaldı.

Cenazede konuşan Sümerbank emeklisi ve Sümerbank tanıtım gönüllüsü İlhan Öden, “Nazilli ve Sümerbank için önemli bir değerdi. Onu kaybettik. Gıdı gıdı treni öksüz kaldı. Trenimiz onun sayesinde yeniden hayata dönmüştü. Ama trenimiz onun sayesinde uzun yıllar daha hizmet edecek durumda olacak. Başımız sağolsun” dedi.