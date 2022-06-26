Giresunspor'un başarılı stoperi Didim'de dünya evine girdi

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'un başarılı stoperi Sergen Piçinciol, yaşamını Didim'li Yağmur Sarı ile birleştirdi. Genç çiftin nikahını Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay kıydı.

Süper Toto Süper lig ekiplerinden Giresunspor'da forma giyen Sergen Piçinciol, (27) Aydının Didim ilçesinde dünya evine girdi. Didim'de yaşayan Yağmur Sarı ile evlenen Piçinciol'un nikahı Didim'de deniz kıyısında kıyıldı. Genç çiftin nikah şahitliğini ise Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Taylan Antalyalı, Altınordu'da futbol oynanan Hüsamettin Yener ile Kenan Bilgetekin ve Çağrı Güçlü yaptı.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ın kıydığı nikah sonrasından Başkan Atabay evlilik cüzdanını Yağmur Sarı'ya vererek genç çifte mutluluklar diledi. Genç çift nikahın ardından davetlilerce müzik eşliğinde eğlendi.