Gırgır teknelerinde balık boyu denetimi

Aydın'ın Didim ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde gırgır tekneleri denetlendi, yakalanan balıkların boy ölçümleri yapıldı.

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekibi koordineli olarak Didim'de bulunan karaya çıkış noktalarında denetim gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen denetimde su ürünleri nakil araçlarında belge ve ürün kontrolü yapıldı. Ayrıca Balıkçı Barınağı'nda teknelerde belge ve ürün kontrolleri yapılarak balıkçılara ticari amaçlı su ürünlerini düzenleyen tebliğ hakkında bilgilendirmeler yapıldı, yakalanan balıkların boy ölçümleri yapıldı. Denetimlerin aralıklı olarak devam edeceği öğrenildi.

Konu ile ilgili Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada “İlçe Müdürlüğümüz Su Ürünleri Kontrol ekibimizce Altınkum ve Taşburun Balıkçı Barınağı'nda sabaha karşı gerçekleştirdiğimiz denetimde gırgır teknelerinde belge ve ürün kontrolü yapıldı. 5/1 numaralı Ticari amaçlı su ürünlerini düzenleyen tebliğ hakkında bilgilendirmeler yapıldı” ifadeleri yer aldı.