Girişimci kadınlar tecrübelerini paylaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde verilen desteklerle faaliyetlerini sürdüren Aydın, Denizli ve Muğla'daki girişimci kadınlar Kuşadası'nda bir araya gelerek tecrübelerini paylaştılar.

Program çerçevesinde aynı zamanda kaynaşan girişimci kadınlar Kuşadası Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifine (KUŞAK KOOP) ziyaret ederek ilçenin doğal ve tarihi güzelliklerini de görme fırsatı yakaladılar. Program çerçevesinde düzenlenen etkinlikte kooperatiflerin ulusal pazarlara entegrasyonuyla ilgili örnekler ve üretici örgütlerine yönelik devlet destekleri hakkında girişimci kadınlara bilgi verildi. Kuşadası Ticaret Odası toplantı salonunda bir araya gelen kooperatif temsilcilerine ulusal e-ticaret pazarları hakkında da sunum yapılırken günümüzde internetten ticaretin önemi de anlatıldı.

KUŞAKK Kooperatif binası ve seramik atölyesinin ziyaret edildiği etkinliğin ikinci kısmında KUŞAKK yetkilileri katılımcılara, KUŞAKK Koop'un kurulma sürecini ve bu süreçte yaşadıkları deneyimleri anlatıp, Kuşadası'na has yerel motifleri ve el sanatlarını geliştirerek katma değeri yüksek özgün hediyelik eşya, aksesuar ve tekstil ürünleri gibi geniş bir yelpazede yaptıkları üretimler tanıtıldı.

Ziyarete Aydın Ticaret İl Müdürü Arif Aksu, Muğla İl Müdürü Gülşah Yalçınkaya ve Denizli Ticaret İl Müdürlüğü temsilcileri Hatice Dağ Topuz ve Nesrin Çetinkaya ile diğer ilgililer katıldı.