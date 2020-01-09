İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Girişimci kadınlardan Başkan Çerçioğlu'na ziyaret

Aydın Girişimci Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı Selda Atay önderliğinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu ziyaret etti.

Aydın Girişimci Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı Selda Atay önderliğinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti.


Ziyarette Büyükşehir Belediyesi ile ortak yürütülebilecek projeler ele alınırken, yönetim kurulu üyeleri yürüttüğü başarılı çalışmalardan dolayı Başkan Çerçioğlu'nu tebrik etti.


Başkan Çerçioğlu ise, dernek yöneticilerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.