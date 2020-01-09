Girişimci kadınlardan Başkan Çerçioğlu'na ziyaret

Aydın Girişimci Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı Selda Atay önderliğinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette Büyükşehir Belediyesi ile ortak yürütülebilecek projeler ele alınırken, yönetim kurulu üyeleri yürüttüğü başarılı çalışmalardan dolayı Başkan Çerçioğlu'nu tebrik etti.

Başkan Çerçioğlu ise, dernek yöneticilerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.