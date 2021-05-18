Göcek'te yelken yarışları başladı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Göcek Yat Kulübü (GYK) tarafından düzenlenen Şarık Tara-Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları başladı.

Fethiye Körfezi ve Göcek koylarını kapsayan 6 yarıştan oluşan organizasyon, Göcek İzkayası'ndan üçgen rota uygulanarak şamandıra yarışıyla start aldı. Yarışlara yurt içinin yanı sıra ABD, Almanya, Rusya, Ukrayna, Belarus, Azerbaycan ve Kazakistan'dan 25 tekneyle 178 sporcu katıldı.

Göcek Yat Kulübü Başkanı Mustafa Gençaslan, gazetecilere, pandemi nedeniyle geçen yıllara göre yarışa katılımın düşük olduğunu ifade etti.

Yarışların sonunda en yüksek puan alan tekneye Şarık Tara adına özel ödül verileceğini belirten Gençaslan açıklamasında, "Geçen yıl yarış yapılmamıştı. Yarış, bakanlık ve federasyonun belirlediği önlemler çerçevesinde yapılıyor. Etkinlikte kupa töreni ve akşam faaliyetleri olmayacak. Kupalar, kazananların teknelerinde teslim edilecek." dedi.

Yarışların 21 Mayıs tarihinde sona ereceği öğrenildi.