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Göçmen kaçakçılığından aranan şüpheli tutuklandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, göçmen kaçakçılığı suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, göçmen kaçakçılığı suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.


Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uzun süredir fiziki takipte olduğu şüpheliyi İnönü Bulvarı üzerinde yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan GBT sorgulamasında 2 ayrı dosyada “Göçmen Kaçakçılığı” suçundan arandığı ve hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi. Adli makamlara sevk edilen B.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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