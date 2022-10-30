Göçmen kaçakçılığından aranıyordu jandarma engeline takıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesine göçmen kaçakçılığı suçundan aranan şüpheli jandarma engeline takıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı suç olaylarının aydınlatılması ve suçluların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalara aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi'nde gerçekleştirdiği devriye sırasında “Göçmen Kaçakçılığı Yapma” suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.