Göçmen kaçakçısı 2 organizatör ve 3 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyon çerçevesinde 2 organizatör ve 3 düzensiz göçmen yakalanarak gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, ova bölgesinde durdurulan bir araçta, terör propagandasından suç kaydı bulunan M.A., hakkında arama kararı bulunan ve 12 adet suç kaydı olduğu tespit edilen V.Ç. isimli organizatörler yakalandı. Ova bölgesine kaçtığı tespit edilen, 5 suç kaydı bulunan E.A., 26 suç kaydı bulunan Z.V. ile M.H. isimli düzensiz göçmen hava destekli yapılan aramalarda Didim ilçesi Batıköy mevkiinde yakalandı. Şahısların adli işlemlerinin devam ettiği ve yakalanan 1 düzensiz göçmenin işlemlerinin bitmesinin ardından Aydın İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği öğrenildi.