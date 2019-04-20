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Göçmenlerin arasından kaçmaya çalışınca yakayı ele verdi

Aydını’n Didim ilçesinde, emniyet güçleri kaçakçılık suçlamasıyla aranan Suriye uyruklu şahsı yakaladı.

Aydını'n Didim ilçesinde, emniyet güçleri kaçakçılık suçlamasıyla aranan Suriye uyruklu şahsı yakaladı. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre;Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlilerince yakalanan 49 yabancı uyruklu düzensiz göçmen şahıs olaydan sonra Didim İlçe emniyet müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yakalanan göçmelerin arasında bulunan Suriye uyruklu A.A. isimli şahsın 5607 Sayılı Yasanın 3/18 maddesine muhalefet suçundan arandığı ve 3 yıl kesinleşmiş cezası olduğu tespit edildi. Suriyeli şahıs emniyetteki ifadesinin ardından, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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