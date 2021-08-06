Gökyüzü dumanlarla kaplandı, Aydınlılar puslu sabaha uyandı

Ege Bölgesinde birçok noktada meydana gelen orman yangınları devam ederken, Aydın'ın merkez ilçesi Efeler'de dumanlar gökyüzünü kapladı, Aydınlılar adeta puslu bir sabaha uyandı.

Yaklaşık 1 haftadır devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmaları aralıksız devam ederken, yangının etkileri Aydın'ın merkez ilçesi Efeler'de de etkisini göstermeye başladı. Sabah saatlerinde işlerine gitmek için sokağa çıkan Aydınlıları puslu bir hava karşıladı. Çeşitli noktalardaki orman yangınlarının dumanı hava sıcaklıkları ve rüzgarın etkisi ile Efeler'e kadar ulaştı. İlçe merkezinin üzerine çökerek güneşin önünü de kapatan dumanlar, gökyüzünde turuncu bir renk oluşmasına sebep oldu.

“Meteoroloji uyardı”

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Bugün (06.08.2021) ilk saatlerden itibaren rüzgarların batı ve güneyli yönlere dönmesi ile Ülkemizde ve Avrupa'da hafta boyunca ortaya çıkan orman yangınlarının oluşturduğu duman ve partikül madde kirleticiler ile Afrika üzerinden gelen toz taşınımı İzmir, Aydın, Manisa, Çanakkale ve Balıkesir bölgelerimizde etkili olmaktadır. Bu durum havada dumanlı ve puslu bir görüşe ve atmosferin optik parlaklığında düşüşe neden olmaktadır. Söz konusunu meteorolojik durum bölgemizde bugün gece saatlerinden sonra etkisini kaybedecektir” ifadelerine yer verildi.