Gökyüzünün efendisi şahin, yaralı halde bulundu

Aydın'da duyarlı bir vatandaş tarafından arazide bitkin halde bulunan şahin, tedavisinin ardından yeniden doğaya salınacak.

Türkiye'nin önemli doğal yaşam alanlarından olan Aydın'da Osman Çoban isimli duyarlı bir vatandaş tarafından arazide bitkin ve yaralı halde şahin bulundu. Gökyüzünün efendisi olarak bilinen yırtıcı kuşlardan şahini, bulunduğu yerden alan Çoban, yaralı kuşu veterinere götürdü. Yaralı şahine ilkyardım yapılmasının ardından durum Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'ne (EKODOSD) bildirildi. İhbar üzerine veteriner kliniğine giden Dernek Başkanı Bahattin Sürücü, bitkin düşen şahini teslim aldı. Yapılan kontrollerde uçma teleklerinden vurulduğu tahmin edilen şahini, duyarlı vatandaşın dikkati kurtardı. Gökyüzünün efendisi olarak bilinen şahin ise bir süre rehabilitasyon bölümünde kalarak iyileşmesi gerektiği için, Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü uzmanlarına teslim edildi. Yaralı şahin Aydın DKMP tarafından ADÜ Veterinerlik Fakültesi'ne götürüldü. İyileşene kadar gerekli tedavi ve ölçümlerin ardından yaralı şahin yeniden doğaya salınarak özgürlüğe kanat çırpacak.

Vatandaşları, gökyüzünün efendilerine karşı daha dikkatli ve duyarlı olmaya davet eden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü; “Ekosistemin önemli parçaları olan yırtıcı kuşların zaman zaman duyarsız kişiler tarafından ateşli silahlarla vuruldukları görülmektedir. Bu tür yırtıcı kuşlar genellikle kümes hayvanları ya da güvercinlere saldırıyor gerekçesiyle ya da canlı denek olarak vurulmakta, tedavi sonrası bazıları doğaya geri dönmekte, bazılarıysa uçamadıklarından bakıma muhtaç hale gelmektedir. Veterinerlik Fakültesinde daha önce vurulan kuşların röntgen filmlerine bakıldığında, ateşli silahlara maruz kalan yırtıcı kuşların vücutlarında birçok saçmaların görüldüğü, bunlardan bazılarının kanatlarına isabet etmesi sonucu uçma yeteneğini kaybettikleri görülmektedir. Şahin gibi yırtıcı kuşların, fare gibi tarım zararlılarını tüketmesi nedeniyle, çiftçilere çok yararı olmaktadır. Doğal denge içinde önemli işlevi bulunan yırtıcı kuşların korunması için, vuranlara mutlaka gerekli yaptırımlar uygulanmalı ve bilgilendirmenin sürekliliği sağlanmalıdır” dedi.